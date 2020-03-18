أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18ـ3ـ2020 وصعود عيار 21

بدأت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-3-2020، في التعافي بشكل طفيف بعد انخفاضات قوية الأسبوع الجاري، بعدما شهدت الأوقية عالميا ارتفاعا في بورصة الذهب اليوم، مما ساهم في صعود الأسعار محليا فى بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة، وفقا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

أضاف واصف لـ”المال”، أن عيار 21 شهد ارتفاعا بنحو 9 جنيهات، بعد انخفاضه بنهاية أمس، ليصعد الذهب اليوم ويسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم نحو 690 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 681 جنيها.

وأشار إلى أن هناك تذبذبا بشكل قوي ومتتالى لسعر الأوقية في بورصة المعادن في ثالث أيام تداولها، بعد قيام عدد كبير من المستثمرين الأسبوع الماضي ببيع أصولهم من المعدن الأصفر لتسييل الأموال من أجل الاستثمار في أدوات أخري، ليعاود الملاذ الآمن رحلة الصعود مجددا لتسجل الأوقية 1509 دولارات الآن بصعود نحو 26 دولار عن أمس.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 591 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5520 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1509 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم

سعر الذهب اليوم يرتفع نحو 1%

وشهدت أسعار الذهب العالمية اليوم ارتفاعا بعد قيام الولايات المتحدة بتحفيز الأسواق لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، رغم أن صعود الدولار كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1%، للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1529.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1644.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 670.68 دولار. وزادت الفضة 1.9 بالمئة إلى 12.83 دولار للأوقية بعد تراجعها على مدى ثماني جلسات.