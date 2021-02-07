أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7-2-2021 وثبات عيار 21 بنهاية التعاملات

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-2-2021، استقرارها خلال نهاية تعاملات اليوم في سوق الذهب المحلي بمحال الصاغة، وذلك على خلفية إغلاق البورصة العالمية للمعادن لليوم الثاني على التوالي، وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية ليثبت سعر أوقية الذهب عالميا.

واستقر سعر الذهب في مصر الآن بعد موجة من التذبذب محليا وعالميا، حيث لم يشهد أى تغير على مدار اليوم ليسجل سعر الذهب 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 799 جنيها، وهي نفس الأسعار في منتصف التعاملات اليوم الأحد، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة.

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الأحد 7 ـ 2 ـ 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (912 جنيهات)

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 912 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (799جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل واضح ليسجل 799 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (686 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 686 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6392 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشار

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 27330 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 912 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1815 دولارات.

ومن المقرر ان تبدء بورصة المعادن تعاملاتها غدا الاثنين بعد توقف يومان للاجازة الاسبوعية ، كما من المرتقب ان يواصل الذهب الاستقرار بعض الشئ ، في الوقت الذي سجل الطلب على الذهب تراجع للغاية.

وتراجع سعر الذهب في مصر بنهاية التعاملات الأسبوعية السبت الماضي باكثر من 26 دولار للأوقية وبما يوازي نحو 1.2%

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.