أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26-7-2020..وعيار 21 يقترب من 900 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26-7-2020 ، استقرار فى بداية التعاملات الصباحية لسوق الصاغة الآن ، بعد ارتفاع لمدة اسبوع متتالى هو الأكبر في تاريخ المعدن الاصفر بمصر على خلفيه صعود سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا الآن فى السوق المحلية ثباتا في تعاملات اليوم ، حيث يبلغ الآن نحو 847 جنيها للجرام وهى نفس أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات امس ليقترب سعر الجرام من 900 جنيه شامل المصنعية أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 950 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 847 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 744 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6776 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1901 دولارًا

الشعبة : أسعار الذهب قد ترتفع مجددا

قال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات، لـ«المال» إن سعر الذهب في مصر استقر اليوم نتيحة توقف التعاملات في بورصة المعادن العالمية للاجازة الاسبوعية ، كما ان بعض المحال تغلق ابوابها اليوم الاحد للاجازة. سعر الذهب اليوم

يذكر أن التوتر بين أمريكا والصين، واستمرار جائحة كورونا عالميا ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات.

وأضاف انه لا يوجد بيع وشراء خلال اغلب ايام الاسبوع الا المضطر ولا يتخطى نسبة الاقبال 15% ، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر لمستويات تاريخيه مما يجبر البعض على الانتظار لحين انخفاض الاسعار ، موضحا ان الاسعار لن تنخفض لسابقة عهدها مرة اخره نتيجة الصراعات واستمرار فيروس كورونا.

وارتفعت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية أمس اول بنحو 8 دولارًا فى الأوقية لتسجل الآن 1901 دولار.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم يربح 5% خلال الاسبوع الماضي

وتتجه أسعار الذهب لتسجيل زيادة مرتفعه للغاية بنسبة تصل لنحو 5% خلال اسبوع ، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس ، حيث يعد الذهب ملاذا امانا حال وجود ازمات دولية ما يلجأ اليه المستثمرين للاستثمار به هو والسندات.

كسرت أسعار الذهب بنهاية الجمعة حاجز 1900 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ 2011، نتيجة خلاف أمريكي صيني ما اثار المخاوف لدي المستثمرين وعمق جراحهم بسبب جائحة فيروس كورونا.