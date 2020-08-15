أسعار الذهب في مصر السبت وهدوء عيار 21 بعد تراجع عنيف للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر 15-8-2020، استقرارا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية، بعد هبوطها بشكل طفيف، أمس، ثم استقرت اليوم نظرا لاغلاق بورصة المعادن اليوم للإجازة الأسبوعية وثبات سعر أوقية الذهب.

وشهد سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا تراجعا بمقدار 6 جنيهات للجرام أمس ثم عاود الاستقرار اليوم في السوق المحلية، ليسجل الآن نحو 860 جنيهًا للجرام، وهي نفس الاسعار في تعاملات أمس المسائية بسوق الصاغة غير شامل المصنعية. أسعار الذهب فى مصر اليوم

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 983 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 860 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 738 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6880 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1945 دولارًا

الصاغة : ركود بالمبيعات رغم تراجع سعر الذهب

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن سعر الذهب في مصر سيعاود الارتفاع مع استمرار ركود المبيعات برغم تراجع الاسعار 60 جنيها للجرام خلال الايام الماضية الى ان البعض مازال ينتظر مزيد من التراجع واليعض يركز على المأكل والدواء فقط.

واضاف نجيب أن أسعار الذهب في مصر تتذبذب حاليا متأثر بالسوق العالمية وما يحدث من تراجع بها ، وهو التراجع الأكبر في تاريخ المعدِن الأصفر محليًّا، مؤكدًا أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء حاليًّا في ظل تذبذب الأسعار عالميًّا ومحليًّا ، وان استمرار كورونا يدعم الذهب.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التي تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية من الذهب

سعر الذهب يخسر 4.5% خلال اسبوع

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1943.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بتراجع واحد بالمئة إلى 1949.80 دولار.

وخسر الذهب 4.5 بالمئة هذا الأسبوع بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار في 7 أغسطس وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية