أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 9-6-2020 وتراجع عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا سجل هبوط بنحو 6 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-6-2020 تراجعا كبيراً خلال منتصف التعاملات اليومية في سوق الصاغة، بعد ارتفاع أمس لسعر المعدن الأصفر بشكل كبير، ليسجل أعلي سعر في تاريخه ليشهد تراجعا على خلفية هبوط سعر الأوقية ببورصة المعادن العالمية في التعاملات اليومية.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، في تصريحات لـ “المال ” إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا سجل هبوط بنحو 6 جنيهات ليسجل نحو 768 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 774 جنيها للجرام أمس.

وقال نجيب فى تصريحات إن التراجع غير مفهوم، ومن المتوقع أن يعاود الصعود مجدداً، وسط ترقب من جانب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية على خلفية تأثير فيروس كورونا، وسط تذبذب لسعر الدولار محلياً ، لكنه يميل إلى الصعود.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 872 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 768 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 652 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6144 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1708 دولارات.

وشهدت أوقية الذهب صعودا اليوم، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 12 دولارا لترتفع الى 1708 دولارات

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يرتفع 0.2% عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يستمر يومين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1695.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.20 دولار.