أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 14-4-2020 وعيار 21 يصل لأعلى سعر في تاريخه

قفزت سعر الأوقية لأعلى سعر شهدته منذ عام 2012 ما ساهم في تحليق أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-4-2020، بعيدا لتسجل أعلى سعر في تاريخها على الاطلاق في بدايه تعاملات اليوم بسوق الصاغة، لليوم الثاني على التوالي بعد صعودها عالميا في بورصة المعادن.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عيار 21 شهد ارتفاعا بنحو 8 جنيهات صباح اليوم بعد صعود الأوقية عالميا، حيث قفز الجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا لنحو 742 جنيهًا اليوم، مقارنة بنحو 734 جنيها خلال تعاملات أمس.

وأضاف سكرتير الشعبة في تصريحات «للمال»، أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة لاصحاب المعدن الأصفر نتيحة استمرار صعوده المتتالي بمستويات تاريخيه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وعدم قدرة البعض على الادخار وتفضيلهم اللجوء الى الطعام في ظل حظر التجول ودخول شهر رمضان.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 841 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 742 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5936 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1717 دولارًا.

وشهدت الأوقية ارتفاعا بنحو 21 دولارا اليوم عقب تخطيها حاجز ال 1700 دولار لتسجل 1717 دولارا مقارنة بنحو 1696 دولار أمس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية فى بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يقفز 1.7% عالميا

شهد سعر الذهب اليوم عالميا قفزة كبيرة بأكثر من 1.5% اليوم ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من سبع سنوات مع تدافع المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن الأصفر وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأمريكية.

وتخطى سعر الذهب في المعاملات الفورية حاجز 1700 دولار للأوقية ، ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر عام 2012 في وقت سابق من الجلسة. وفي أوخر التعاملات كان الملاذ الآمن مرتفعا 1.7 بالمئة عند 1717.36 دولار للأوقية.