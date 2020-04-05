أسعار الذهب في مصر الأحد 5-4-2020 واستقرار عيار 21

شهدت سعر الأوقية في بورصة المعادن اليوم الأحد ثباتا على خلفية إغلاقها للإجازة الأسبوعية، ما ساهم في استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 5- 4- 2020، فى بداية تعاملات اليوم الصباحية، بعد صعودها أمس.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن محالّ بيع الذهب مستمرة في الإغلاق بداية من أمس الأول الجمعة وحتى اليوم الاحد تطبيقًا لقرار حظر التجول، الذي يفرض على كل المحالّ التجارية الإغلاق يوميًّا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحًا، عدا يومي الجمعة والسبت اللذين يتم الإغلاق الكامل فيهما، فيما تغلق اليوم للإجازة.

وشهد عيار 21 استقرارا اليوم، بعد صعوده يومين على التوالي بنحو 12 جنيها ، مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًّا، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 700 جنيه للجرام، وهى نفس اسعار أمس.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 798 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 700 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 602 جنيه.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5600 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1621 دولارًا.

وتوقع رئيس شعبة الذهب استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة بعد عملية جني الأرباح وتزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن سعر الأوقية ارتفع امس من 1612 دولار إلى 1621 دولار بزيادة قدرها 9 دولارات.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يربح 6% منذ بدايه 2020

قفزت أسعار الذهب اليوم بعد بيانات غير متفائلة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.