أسعار الذهب في مصر الأحد 2-2-2020 واستقرار عيار 21

سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولار في العشرين من يناير كانون الثاني، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بأكثر من 5 بالمئة.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-2- 2020، استقرارا في بداية تعاملات السوق المحلية، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 697 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعار خلال تعاملات أمس.

وقال نادى نجيب سكرتبر شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية شهد ثباال عند أعلى سعر في خمسة أشهر، وذلك نتيجة للإجازة الأسبوعية للبورصة وعدم التداول فيها لتسجل الأوقية 1590 دولارا.

وتوقع نجيب صعود المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة نتيجة المخاوف من فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في الصين مع عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات مما دفع المستثمرون إلى اللجوء للملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية على سعر الذهب فى مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 697 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 798 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 597 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5570 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1590 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأي أزمات دولية ، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالميا فسيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الآخر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبط البلاديوم امس 1.24 بالمئة إلى 2281.45 دولار للأوقية. وبدعم من نقص في المعروض سجلت أسعار المعدن مكاسب 18 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر 2016 .

وسجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولار في العشرين من يناير كانون الثاني، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بأكثر من 5 بالمئة.

وربحت الفضة 1.1 بالمئة خلال الاسبوع الماضي إلى 18.02 دولار بينما هبط البلاتين 2 في المئة إلى 957.87 دولار للأوقية، مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر.