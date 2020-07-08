أسعار الذهب في مصر الآن 8-7-2020 وعيار 21 يتخطى 800 جنيه لأول مرة بتاريخه

واصلت أسعار الذهب في مصر الآن بنهاية الأربعاء 8-7-2020، لتحلق مرتفعه وتسجل أعلى سعر في تاريخها بالسوق المحلية بعد ارتفاعها صباح اليوم ، ليكون الارتفاع الثاني بنهاية التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية، على خلفيه قفزة كبيرة في سعر أوقية الذهب…

واصلت أسعار الذهب في مصر الآن بنهاية الأربعاء 8-7-2020، لتحلق مرتفعه وتسجل أعلى سعر في تاريخها بالسوق المحلية بعد ارتفاعها صباح اليوم ، ليكون الارتفاع الثاني بنهاية التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية، على خلفيه قفزة كبيرة في سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ـ إن سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري شهد صعودا غير عادي بنهاية التعاملات صباح ، بنحو 5 جنيهات ليسجل الجرام نحو 802 جنيهًا، مقارنة بنحو 797 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية

وأضاف فى تصريحات، لـ«المال» إن سعر الاوقية قفزة بشكل عادي اليوم لاعلى مستوي في 9 سنوات لكن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في الحد من ارتفاع سعر الذهب محليا بشكل كبير وإلا كان سيتخطي عيار 21 نحو 810 جنيه، موضحا استمرار تراجع الطلب على الذهب بشكل كبير بسوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 905 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 802 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 700 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6416 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1808 دولارًا.

وارتفعت سعر اوقية الذهب على مدار تعاملات اليوم بنحو 25 دولارات لتصعد إلى 1808 دولار ببورصة المعادن الان.

فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه قرشين جديدين بنهاية تعاملات اليوم الاربعاء ليتراجع أسفل 16 جنيها وفقا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

وسجل سعر الدولار امس 15.99 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع ، مقابل 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع ، بنهاية تعاملات أمس ، ونحو 16.04 جنيه للشراء و 16.14 جنيه للبيع أول أمس الأحد.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى ارتفاع أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يسجل أعلى مستوي في 9 سنوات

تخطى سعر الذهب مستوى 1800 دولار للأوقية يوم الأربعاء لأول مرة منذ 2011 حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن سرعة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم المستثمرين للتدافع صوب الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1802.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عند 1804.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.10 دولار للأوقية