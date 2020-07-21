أسعار الذهب في مصر الآن تكسر كل التوقعات.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات

سجل عيار 21 الآن نحو 819 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 809 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر الآن 21-7-2020 ، للمرة الثالثة خلال اليوم ليكسر كل التوقعات محليًّا ويستمر في التحليق ويسجل أعلى سعر في تاريخه على الإطلاق في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية، بعد صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا.

وصعد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا الآن في السوق المحلية بنحو 10 جنيهات على التعاملات الصباحية، حيث سجل الآن نحو 819 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 809 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 819 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 716 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6552 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1836 دولارًا. أسعار الذهب فى مصر اليوم

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات، لـ«المال» إن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعات غير متوقعة، وبشكل متتالٍ، مما قد يكبد البعض خسائر أو صعوبة في التداول نتيجة الصعود التاريخي له، ترتفع بشكل مستمر نتيجة استمرار صعودها عالميًّا على خلفية أزمة كورونا واتجاه المستثمرين للملاذ الآمن، مما يضغط على المبيعات محليًّا بقوة والتى تراجعت لنحو 15% أو أقل.

وارتفعت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن بنحو 12 دولارًا في الأوقية لتسجل 1822 دولارًا.

وتقوم مصر بتصدير الذهب للخارج بمتوسط مليار دولار سنويًّا، ويشكل الذهب 2% من صادرات مصر سنويًّا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا.

كما يتأثر أيضًا بأسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

كل هذه العوامل تسهم فى ارتفاع أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يسجل ذروة 9 سنوات عالميًّا

سجلت أسعار الذهب ذروة جديدة في تسعة أعوام، اليوم الثلاثاء، بدعم من مبيعات في الدولار وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لمساعدة تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بينما تخطت الفضة عتبة 20 دولارًا لتسجل أعلى مستوى في ست سنوات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1842.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 ومسجلًا أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مايو.