أسعار الذهب في طريقها لأفضل أسبوع في شهرين وسط آمال بتوقف رفع الفائدة الأمريكية

تقترب أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية، منذ ما يقرب من شهرين، إذ عزَّز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع الفائدة، جاذبية المعدن الأصفر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا وسجلت 1996.60 دولار.

وصعد الذهب 1.7%، هذا الأسبوع، متجهًا إلى أفضل أسبوع له، منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل.

وقال إدوارد مائير، محلل المعادن لدى ماريكس، إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية، ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلًا، إذ من المتوقع ألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى، خلال أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.92 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت 2.7%، خلال الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبُّد خسائر أسبوعية.