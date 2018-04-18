أسعار الذهب في السوق المصرية الأربعاء 18 أبريل

المال- خاص
تنشر بوابة “المال” متوسط أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل وهي كالتالي:
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|764.27 جنيه
|$43.23
|سعر الذهب عيار 22
|700.59 جنيه
|$39.63
|اسعار الذهب عيار 21
|668.75 جنيه
|$37.83
|اسعار الذهب عيار 18
|573.21 جنيه
|$32.42
|سعر الذهب عيار 14
|445.83 جنيه
|$25.22
|سعر الذهب عيار 12
|382.14 جنيه
|$21.61
|سعر الذهب عيار 9
|286.60 جنيه
|$16.21
|اسعار أوقية الذهب
|23,769 جنيه
|$1,344
|اسعار جنيه الذهب
|5,350 جنيه
|$302.61
|اسعار كيلو الذهب
|764,272 جنيه
|$43,228