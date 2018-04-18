اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في السوق المصرية الأربعاء 18 أبريل

المال- خاصتنشر بوابة "المال" متوسط أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل وهي كالتالي:  قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخرمتوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه
9:40 ص, الأربعاء, 18 أبريل 18 9:40 ص, الأربعاء, 18 أبريل 18

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المال- خاص

تنشر بوابة “المال” متوسط أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل وهي كالتالي: 

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24764.27 جنيه$43.23
سعر الذهب عيار 22700.59 جنيه$39.63
اسعار الذهب عيار 21668.75 جنيه$37.83
اسعار الذهب عيار 18573.21 جنيه$32.42
سعر الذهب عيار 14445.83 جنيه$25.22
سعر الذهب عيار 12382.14 جنيه$21.61
سعر الذهب عيار 9286.60 جنيه$16.21
اسعار أوقية الذهب23,769 جنيه$1,344
اسعار جنيه الذهب5,350 جنيه$302.61
اسعار كيلو الذهب764,272 جنيه$43,228

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