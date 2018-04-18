اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في السوق المصرية الأربعاء 18 أبريل

المال- خاصتنشر بوابة "المال" متوسط أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل وهي كالتالي: قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخرمتوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه