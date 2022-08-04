أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاعه بالأسواق العالمية حيث بلغ سعر الأوقية مستوى 1780 دولارًا، بفعل ضبابية الأوضاع الاقتصادية مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية والقلق بشأن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال سعيد إمبابي، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 21 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1050 جنيهًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1200 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 900 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 700 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8400 جنيه.