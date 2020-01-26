أسعار الذهب فى مصر 26-1-2020.. ثبات عيار 21

وأرجع وصفي أمين واصف الاستقرار إلى توقف التعاملات فى بورصة الذهب العالمية اليوم نتيجة الإجازة الأسبوعية

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 26- 1- 2020 استقرارا في بداية تعاملات السوق المحلى اليوم ، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 688 جنيهًا للجرام ، مقابل 686 جنيهًا وهى نفس أسعار أمس.

وأرجع وصفي أمين واصف ، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة للمال ، الاستقرار إلى توقف التعاملات فى بورصة الذهب العالمية اليوم نتيجة الإجازة الأسبوعية ؛ وذلك بعد ارتفاعات كبيرة للأوقية الأسبوع الماضى .

وتوقع واصف استمرار الصعود الأسبوع الحالى نتيجة لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية أبرزها انتشار فيروس كورونا الصينى ولجوء بعض الدول لوقف الطيران إلى بعض المناطق الصينية.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 استقر عند 589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5504 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1571 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالمياً فيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الأخرى .

الفيروس القاتل يحصد أرواح 56 فردا

وأكدت الصين اليوم إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الوفيات بسببه إلى 56.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وتأثرت أسعار خام برنت بالفيروس الصينى حيث هوت أسعار الخام أكثر من اثنين بالمئة وتكبد برنت أشد خسارة أسبوعية له فيما يربو على عام بفعل المخاوف من اتساع نطاق فيروس تاجى ظهر في الصين ، ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، بما قد يكبح الطلب على الطاقة.