أسعار الذهب فى مصر اليوم 9 – 2 – 2020.. استقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9-2-2020 ، بشكل ملحوظ في بداية تعاملات السوق المحلية ، مع ثبات في سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية ، وفقًا لوصفى أمين واصف شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة .

وأضاف واصف لـ”المال” ، أن سعر أسعار الذهب اليوم شهد ثباتًا ملحوظًا ليسجل عيار 21 ، الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 687 جنيهًا للجرام ، وهي نفس أسعار تعاملات أمس.

وأرجع ثبات سعر الأوقية إلى الإجازة الأسبوعية في بورصة الذهب العالمية وعدم وجود تداولات اليوم مع استقرار الأسعار أمس وسط تباين في التعاملات نتيجة تداعيات فيروس كورونا وإرسال الصين عدد من الرسائل لطمأنة المستثمرين.

وأكد أن سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا أمس إلى 1568 دولارا للأوقية بنهاية التعاملات، بصعود 2 دولار للواحدة ولكن تلك الزيادة لم تؤثر محليا نتيجة هبوط الدولار محلياً.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية ، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب مما يساهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 687 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 588 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5496 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1568 دولارًا.

ويذكى أن المعدن الأصفر سجل أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر، حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأمريكى ، تشمل تراجعا في طلبات إعانة البطالة، تدعيم الدولار، ويرقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر في وقت لاحق يوم‭ ‬الجمعة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى ، تراجع البلاديوم بنهاية تعاملات أمس 0.4 بالمئة إلى 2336.78 نقطة للأوقية.

ومازال المعدن، المستخدم أساسا في أنظمة عوادم السيارات، يتجه صوب أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.76 دولار للأوقية، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها في شهرين، في حين فقد البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 959.79 دولار للأوقية