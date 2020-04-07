أسعار الذهب فى مصر اليوم 7-4-2020.. ارتفاع كبير لعيار 21

فى بداية تعاملات اليوم الصباحية، على خلفية صعودها عالميا.

قفزت أسعار الاوقية في بورصة المعادن العالمية اليوم ، مما تسبب فى صعود أسعار الذهب في مصر ، اليوم الثلاثاء 7-4- 2020، بشكل كبير لليوم الثانى على التوالى ، فى بداية تعاملات اليوم الصباحية، على خلفية صعودها عالميا.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، إن عيار 21 شهد ارتفاعا بنحو 7 جنيهات اليوم، حيث صعد الجرام في ثانى أيام التعاملات، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعا نحو 711 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 704 جنيهات أمس.

وأضاف نجيب للمال ، أن محالّ بيع الذهب تعانى من تراجع حاد فى اقبال المواطنين على شراء المعدن الأصفر نتيحة توجه الأغلبية لشراء الطعام خلال أيام حظر التجول والمخاوف من تأثير فيروس كورونا.

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 811 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 711 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 613 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5689 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1656 دولارًا.

وتوقع سكرتير شعبة الذهب استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال الأسبوع الجارى على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي، موضحا أن سعر الأوقية ارتفع من 1634 دولارا إلى 1656 دولارا بزيادة قدرها 22 دولارا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية فى بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يقفز 3% عالميًّا

قفزت أسعار أوقية الذهب يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع بدعم من توقعات بإجراءات تحفيزية حول العالم للتصدى للأضرار الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا.

وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 3.0% إلى 1664.05 دولار للأوقية ، فى أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس الماضي.

وقفزت العقود الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1693.90 دولار للأوقية. وزادت مكاسبها فى التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد أكثر من 4.0 فى المئة.