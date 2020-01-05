أسعار الذهب فى مصر اليوم 5-1-2020.. ثبات عيار 21

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 5 -1-2020 ثباتا في السوق المحلية، وذلك بعد ارتفاعها لأعلى مستوي منذ 4 أشهر ليسجل عيار 21 محليا نحو 691 جنيها للجرام وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. وأضاف نجيب…

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 5 -1-2020 ثباتا في السوق المحلية، وذلك بعد ارتفاعها لأعلى مستوي منذ 4 أشهر ليسجل عيار 21 محليا نحو 691 جنيها للجرام وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف نجيب أن سعر الذهب اليوم شهد ثباتا على خلفية إغلاق البورصة العالمية للذهب للإجازة الأسبوعية ، ومن المرتقب استمرار ارتفاع المعدن الأصفر على خلفية الأزمات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط مما ساهم فى ارتفاع الأوقية أمس الاول بمتوسط صعود نحو 28 دولارا للأوقية. ارتفاع سعر الذهب

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه وسعر الأوقية عالميًا ، كما قد يتغير على مدار اليوم أكثر من مرة.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 691 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 592 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5440 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1550 دولارًا مقابل 1523 أمس الأول.

الذهب يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر

وقفزت أسعار الذهب الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياتها فى أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، وهو ما أثار موجة شراء فى الأصول الآمنة.

ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى أوقات الضبابية السياسية، وعلى مدار الأسبوع ، قفز الذهب أكثر من 2.5 بالمئة وهى أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالى .

وتدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين ، الذى يعتبر ملاذا آمنا أيضا ، مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط.