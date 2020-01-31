أسعار الذهب فى مصر اليوم 31-1-2020 واستقرار عيار 21

وتوقع نجيب استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة نتيجة لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية، أبرزها انتشار فيروس كورونا الصينى ولجوء بعض الدول لوقف الطيران إلى بعض المناطق الصينية.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31- 1- 2020 استقرارا بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات السوق المحلية اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 695 جنيهًا للجرام، مقابل 698 جنيهًا خلال بداية تعاملات أمس قبل أن تعاود الانخفاض مجددا نهاية التعاملات.

وقال نادي نجيب سكرتبر شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، إن سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية مستقرة عند أعلى سعر خلال 7 سنوات، وذلك في آخر أيام التعاملات في البورصة لتقترب الأوقية من 1581 دولارا.

وتوقع نجيب استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة نتيجة لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية، أبرزها انتشار فيروس كورونا الصينى ولجوء بعض الدول لوقف الطيران إلى بعض المناطق الصينية.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 699 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 598 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5592 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1581 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأي أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذي يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالميا فيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الآخر.

واقترب الذهل من تحقيق أكبر مكاسبها الشهرية في خمسة أشهر، إذ يتلقى المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذا آمنا، دعما من مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناشئة عن وباء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1578.73 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن الأصفر أربعة فى المئة منذ بداية الشهر الجاري وفي طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أغسطس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه.

