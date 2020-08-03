أسعار الذهب فى مصر اليوم 3-8-2020 وتراجع عيار 21 جنيهين

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 3-8-2020، بعد صعودها فى بداية التعاملات لتنخفض الآن خلال منتصف التعاملات اليومية بسوق الصاغة الآن، وتفقد أعلى مستوى بلغه الذهب بمصر فى تاريخه ، على خلفية هبوط طفيف لسعر أوقية الذهب فى بورصة المعادن العالمية فى أول أيام التعاملات.

وشهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم عيار 21 الأكثر طلبا ومبيعًا فى الوجهين القبلى والبحرى، انخفاضا بنحو جنيهين للجرام في تعاملات اليوم، ليسجل الآن نحو 878 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 880 جنيها بداية التعاملات. أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 984 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 878 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 773 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 7024 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1969 دولارًا

الشعبة : شلل بالمبيعات بعد صعود سعر الذهب فى مصر

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ«المال» إن المبيعات تشهد شللا تاما خلال الأيام الحالية وتركيز المواطنين ينصب على المأكل والملبس فقط نتيحة ارتفاع أسعار الذهب فى مصر لمستويات قياسية. سعر الذهب اليوم

وأشار واصف إلى أن موسم الأضحى كان يعول عليه أصحاب المحال التجارية لتحريك مبيعاتهم ولكن دون جدوي والموسم انهار والمبيعات تكاد تقترب من 5% ، كما أن البعض قد يتجه لشراء عيار 18 نظرا لانخفاض اسعاره عن عيار 21 أو اقتناء الجنيه الذهب للاستثمار لعدم وجود مصنعية به.

وأكد أن أسعار الذهب في مصر قد ترتفع مجددا وتتغير على مدار الساعة الواحدة نتيحة تذبذب سعر الأوقية عالميا في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة والصين مع تراجع سعر الدولار عالميا مما يشجع الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا حال وجود أزمات تهدد الاقتصاد العالمى مع استمرار جائحة كورونا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية ذهب

سعر الذهب يقفز لمستوى قياسى صباحا ثم يتراجع

صعدت أسعار الذهب بداية تعاملات بورصة المعادن إلى مستوى قياسي غير مسبوق اليوم مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامى إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب وساهم في تراجع المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.



