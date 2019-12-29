أسعار الذهب فى مصر اليوم 29-12-2019.. ثبات عيار 21

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، إن بورصة الذهب العالمية مغلقة للإجازة الأسبوعية وستواصل عملها غدا لذلك يشهد سعر الذهب استقرارا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29- 12- 2019 ثباتا في بداية تعاملات السوق المحلية لعيار 21 على خلفية ثبات سعر الأوقية فى بورصة الذهب عند مستوى 1511 دولارا.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، إن بورصة الذهب العالمية مغلقة للإجازة الأسبوعية وستواصل عملها غدا لذلك يشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسعار وسجل الملاذ الآمن عيار 21 نحو 675 جنيها للجرام وهي نفس أسعار أمس.

وأضاف نجيب للمال أن الملاذ الآمن شهد ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضى هو الأكبر منذ أغسطس الماضى نتيجة المخاطر العالمية على مستوى الاقتصاد العالمى مع انخفاض أسعار الدولار عالميا، مما يدفع المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر ونتيجة لذلك ارتفعت أسعاره عالميا بنحو 2% خلال الأسبوع.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه وسعر الأوقية عالميا، كما قد يتغير على مدار اليوم أكثر من مرة.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 675 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 776 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ليسجل 574 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5392 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1511 دولارًا مقابل 1504 امس.

الذهب يرتفع 17% العام الجارى نتيجة الحرب التجارية

وارتفع الذهب هذا العام في ظل الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين والتي أججت مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي وساهمت في أن يربح المعدن النفيس ما يزيد عن 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

ومع اقتراب 2020، من المتوقع أن تظل الضبابية مرتفعة في ظل عدم حل عدد من القضايا التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتلقى أسعار الذهب الدعم من الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية وأوضاع تنخفض فيها أسعار الفائدة بشدة. البنوك المركزية تشتري ومن غير المتوقع أن يتغير هذا في العام القادم أيضا“ .