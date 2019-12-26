أسعار الذهب فى مصر اليوم 26-12-2019 .. صعود عيار 21

المعدن الأصفر يواصل صعوده بعد ارتفاعه عالميا قبل انتهاء العام

واصلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 26– 12- 2019، ارتفاعها في بداية تعاملات السوق المحلي على خلفية اختراق سعر الأوقية مستوى 1504 دولار ، حيث سجل الملاذ الآمن عيار 21 نحو 673 جنيها للجرام مقارنة بـ 669 جنيها أمس ، وفقًا لوصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، فى تصريحات لـ«المال».

وأضاف واصف أن المعدن الأصفر من المرتقب أن يواصل صعوده بعد ارتفاعه عالميا قبل انتهاء العام ، موضحا أنه زادت اسعاره بمقدار 16% خلال عام ٢٠١٩ وهو أفضل مستوى له منذ عام 2010.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه وسعر الأوقية عالميا ، كما قد يتغير على مدار اليوم أكثر من مرة .

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 673 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 773 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ليسجل 571 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5376 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1504 دولارًا مقابل 1499 امس

ولم يتأثر سعر الذهب اليوم بسعر الدولار امام الجنيه نظرا لاستقرار السعر في معظم البنوك ليسجل أقل من 16 جنيهًا على مستوى سعر الشراء.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

الذهب يرتفع مع ترقب اتفاق التجارة الصيني الامريكي

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة أسبوعين يوم الخميس، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‭‭‭‘‬‬‬المرحلة واحد‭‭‭‘‬‬‬ التجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع الصين

‭‬‬‬وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1507.40 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لاتفاق المرحلة الأولى. وأكدت بكين النبأ عبر القول إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن التوقيع.