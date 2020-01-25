أسعار الذهب فى مصر اليوم 25-1-2019.. «كورونا» يصعد بعيار 21

صعدت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 25- 1- 2020 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم بواقع جنيهين ، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 688 جنيهًا للجرام ، مقابل 686 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة.

وأرجع وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، قفزات سعر الذهب اليوم إلى صعود سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية بنحو 11 دولارا لتسجل نحو 1571 دولارًا؛ نتيجة لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية أبرزها انتشار فيروس كورونا الصينى ولجوء بعض الدول لوقف الطيران إلى بعض المناطق الصينية.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5504 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1571 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالمياً فيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الأخرى

المخاوف من فيروس الصين يقفز بالذهب 1%

وقفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين مساء أمس الجمعة حيث أحدثت تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7 بالمئة إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في خمسة أسابيع وبنحو 2.6 بالمئة.