أسعار الذهب فى مصر اليوم 24-1-2020 .. صعود عيار 21

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24- 1- 2020 صعودا بواقع جنيهان للجرام في بداية تعاملات السوق اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 686 جنيهًا للجرام مقابل 684 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس أرجع وصفي أمين واصف،…

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24- 1- 2020 صعودا بواقع جنيهان للجرام في بداية تعاملات السوق اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 686 جنيهًا للجرام مقابل 684 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس

أرجع وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ارتفاع سعر الذهب اليوم إلى صعود سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية بنحو 6 دولارات لتسجل نحو 1560 دولارًا؛ نتيجة تذبذب التعاملات في بورصة الذهب العالمية.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 686 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 787 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 586 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5488 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1561 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالمياً فيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الأخرى

الدولار يضغط على الملاذ الآمن نحو الهبوط

كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط إذ يحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قرب أعلى مستوى في شهر والذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2446.48 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، لينخفض بنحو 1.3 بالمئة.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.1 بالمئة، بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار، وينخفض 1.5 بالمئة في الأسبوع وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر