أسعار الذهب فى مصر اليوم 22-1-2020.. استقرار عيار 21

صعدت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة طفيفة للغاية، بما يعادل نحو 2 دولار، فيما استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22-1-2020، متأثرة بالأسعار العالمية وثبات أسعار الدولار في السوق المحلية، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

قال نادي نجيب لـ«المال»، إن عيار 21 سجل 685 جنيهًا للجرام الواحد في بداية التعاملات، لكنه قد يشهد تغيرا طفيفا للغاية سواء ارتفاع أو انخفاض بمقدار جنيه؛ نتيجة تذبذب التعاملات في بورصة الذهب العالمية.

وأضاف أن سعر الأوقية ارتفع مدعومًا نتيجة انتشار فيروس غامص في الصين، إضافة إلى دعوة الرئيس الأمريكي ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى خفض الفائدة على الدولار، لتسجل الاوقية 1558 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 1556 دولارا أمس.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 685 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 786 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 تراجع إلى 584 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5480 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1558 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالمياً فيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الأخرى.

كما يتعرض الذهب لضغوط إذ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، ما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 2415.25 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 997.30 دولار.