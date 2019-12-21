أسعار الذهب فى مصر اليوم 21-12-2019.. صعود عيار 21

شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا عالميًا بمقدار نحو 0.19% بنهاية تعاملات البورصة العالمية للذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 – 12- 2019، وسجل سعر الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات السوق المحلية اليوم 661 جنيهًا للجرام الواحد، وهي نفس أسعار أمس الجمعة ، بعد صعود طفيف.

وشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا عالميًا بمقدار نحو 0.19% بنهاية تعاملات البورصة العالمية للذهب، لكن انخفاض الدولار أمام الجنيه بالسوق المحلية ساهم في الحد من ارتفاع الملاذ الآمن محليا، وفقًا لوصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«المال».

وأكد رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب من الممكن أن يشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة، ولكن مازال المستهلكون ينتظرون هبوط الأسعار، على الرغم من التراجع الكبير في الطلب على الذهب. الذهب

وسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في البنوك -مساء الخميس- 16.03 جنيه للشراء و16.13 في البنك الأهلي الكويتي.

ويسجل أقل سعر للدولار شراءً وبيعًا 15.98 جنيه للشراء، و16.08 للبيع في عدة بنوك، منها بلوم وقطر الوطني والتعمير والإسكان.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 661 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 763 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض ليسجل 560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5288 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1480 دولارًا مقابل 1478 أمس.

توقعات باتفاق تجارة مطلع يناير

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن البلدين قد يوقعان ما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد التجاري في مطلع يناير، مضيفا أن الاتفاق لن يخضع لإعادة التفاوض.

وكشفت وزارة المالية الصينية عن قائمة جديدة لإعفاءات من رسوم جمركية على الواردات لمدة عام اعتبارًا من 26 ديسمبر، تشمل ست منتجات كيماوية ونفطية من الولايات المتحدة.

ولامست الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة أمس بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري أولي، بينما تماسك الدولار بالقرب من ذروة أسبوع وهو المستوى الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ارتفع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1941.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وتراجعت الفضة 0.1 بالمائة إلى 17.04 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 931.44 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.