أسعار الذهب فى مصر اليوم 2-1-2020 وارتفاع عيار 21

عادت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 2-1-2020 للصعود مجددا وذلك بعد ارتفاعها في بورصة الذهب العالمية اليوم بنحو 4 دولارات للأوقية ليصعد عيار 21 محليا بمقدار نحو ٣ جنيهات وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكان سعر الذهب قد تراجع امس فى بداية تعاملات أول أيام عام 2020 ليرتفع اليوم ويسجل عيار 21 نحو 680 جنيهًا للجرام ، مدعوما بصعوده عالميا بمتوسط 0.26%.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1520.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أيلول عند 1525.20 يوم الثلاثاء. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه وسعر الأوقية عالميًا، كما قد يتغير على مدار اليوم أكثر من مرة.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 680 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 782جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 صعود ليسجل 581 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5440 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1522 دولارًا مقابل 1518 أمس.

تراجع الدولار عالميا يدفع الذهب للصعود

وذكرت وكالة رويترز ان أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفعت نتيجة انخفاض اسعار الدولار قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصادي الأمريكي ربما شارف على نهايته.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية ”تراجع الدولار هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب“.

وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصادي الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 بالمئة إلى 17.86 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.37 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1946.74 دولار للأوقية.