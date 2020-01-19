أسعار الذهب فى مصر اليوم 19-1-2020.. ثبات عيار 21

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 19-1-2020 بشكل ملحوظ، وذلك على خلفية الإجازة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية ، وسجل عيار 21 نحو 686 جنيهًا خلال تعاملات اليوم. قال محمد زويل صاحب محلات مكة للذهب في القليوبية ، إن سعر…

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 19-1-2020 بشكل ملحوظ، وذلك على خلفية الإجازة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية ، وسجل عيار 21 نحو 686 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

قال محمد زويل صاحب محلات مكة للذهب في القليوبية ، إن سعر الذهب شهد تراجعاً خلال الأسبوع الماضى ، بنحو 5 جنيهات عن الأسبوع الأسبق ، وذلك نتيجة ضغط من هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه محليًا، وسجل الملاذ الآمن عالمياً فى بورصة الذهب نحو 1557 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، مما يضطر المستثمرون اللجوء إلى المعدن الأصفر، والذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات ، كما انه حال استقرار الاوضاع عالمياً فيساهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الأخرى.

وتتأثر أسعار الذهب فى مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميًّا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 686 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 788 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 قفز ليسجل 587 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5488 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1557 دولارًا.

انخفاض مرتقب للمعدن الأصفر بعد اتفاق التجارة

وتوقع مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، انخفاض أسعار الذهب عالمياً خلال الأسبوع الجاري نتيجة توقيع المرحلة الأولي من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وهو ما يلقى قبولاً من المستثمرين للانصراف عن الذهب.

وقالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في مؤتمر صحفي اليوم نقلاً عن رويترز ، إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأمريكية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأمريكية وفقا لمبادئ السوق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع الصين

فيما ساهمت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم في ارتفاع أسعار الذهب 18 في المئة في العام الماضي ، ووصلت لأعلى أسعار منذ عام 2013 ، وألحقت الضرر بالاقتصاد العالمى .

ويُعتبر الذهب أداة استثمارية آمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.