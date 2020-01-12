أسعار الذهب فى مصر اليوم 12-1-2020.. استقرار عيار 21

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، إن المعدن الأصفر ثبت محليا ليسجل عيار 21 نحو 691 جنيهًا للجرام.

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 11-1-2020 استقرارا ملحوظ بعد صعودها مؤخرا بشكل كبير على خلفية ارتفاع سعر الأوقية فى بورصة الذهب الأسبوع الماضى ، فيما يأتى الاستقرار محليا نتيجة اغلاق بورصة الذهب اليوم للإجازة.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، إن المعدن الأصفر ثبت محليا ليسجل عيار 21 نحو 691 جنيهًا للجرام.

وأضاف نجيب انه من المرتقب ثبات أو انخفاض الأسعار نتيجة الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران ، بعد ما تراجعت من أعلى سعر فى 7 سنوات.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميًّا.

كما تتأثر بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية ، ويضطر المستثمرون اللجوء إلى المعدن الأصفر، والذي يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 691 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع يسجل 590 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5530 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1562 دولارًا مقابل 1551 أمس اول

الذهب هو البديل الاستثمارى الآمن فى أوقات الضبابية السياسية والمالية ، مشيراً إلى أن حالة ترقب المستثمرون التطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين فى العالم، وكذلك الأوضاع فى الشرق الأوسط هى أسباب صعود الأسعار مؤخراً.

لكن الاتجاه نحو البيع تسبب فى هبوط الأسعار بهذا الحد وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات .