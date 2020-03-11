أسعار الذهب فى مصر اليوم 11-3-202.. تراجع عيار 21

تشهد بورصة الذهب العالمية حالة من التذبذب فى الأسعار والطلب على المعدن الأصفر مما ساهم فى تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11-3-202 ، فى بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة، وفقا لوصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف واصف فى تصريحات لـ”المال”، أن عيار 21 شهد تراجعا طفيفا بنحو جنيه اليوم نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميا بنحو 0.5% ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 729 جنيها للجرام ، مقارنة بنحو 730 جنيها للجرام أمس.

وهبطت أسعار الذهب اليوم فى البورصة العالمية لتصل إلى 1660 دولار للأوقية ، وتشهد ارتفاع وانخفاض مستمر على مدار اليوم ، نتيحة بعض القرارات من الدول لإرسال تطمينات نتيحة المخاوف من تفشى فيروس كورونا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل ، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية والذى يشهد ارتفاعا حاليا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب ، والقرارات الاقتصادية عالميا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 729 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 827 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 631 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5832 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1660 دولارًا. انخفاض سعر الدولار

وتوقع وصفى عودة الذهب للصعود فى أقرب وقت نتيجة قيام بعض البنوك المركزية مثل إنجلترا بخفض أسعار الفائدة والتخوف من تأثير فيروس كورونا مما يساهم فى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر.

كما سيساهم ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الحالية في صعود الذهب محليا حيث صعد الدولار أمس بنحو قرشا ويشهد استقرار خلال التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء الموافق 11-3-2020 والتى تشهد استقرارا نسبيا بعدما ارتفعت بنحو قرش خلال تعاملات أمس ونحو 6 قروش فى تعاملات أول أمس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 3 بالمئة إلى 2414.82 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.92 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 869.34 دولار للأوقية