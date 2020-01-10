أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10-1-2020 .. هبوط عيار 21

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10-1-2020 هبوط كبير لليوم الثاني علي التوالى، وذلك بعد انحسار المخاوف بشأن التوتر الامريكي الإيراني. وتراجع المعدن الأصفر محليا ليسجل عيار 21 نحو 689 جنيهًا للجرام، وفقا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب…

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10-1-2020 هبوط كبير لليوم الثاني علي التوالى، وذلك بعد انحسار المخاوف بشأن التوتر الامريكي الإيراني.

وتراجع المعدن الأصفر محليا ليسجل عيار 21 نحو 689 جنيهًا للجرام، وفقا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف واصف، لـ«المال»، أن عيار 21 هبط بمقدار 5 جنيهات اليوم، وكذلك سعر الأوقية، نتيجة الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، لتتراجع من أعلى سعر في 7 سنوات، وهبط بمتوسط 1.4% اليوم.

وتتأثر أسعار لذهب فى مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميًّا.

كما تتأثر بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويضطر المستثمرون اللجوء إلى المعدن الأصفر، والذي يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 689 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 791 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 هبط يسجل 592 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5512 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1549 دولارًا مقابل 1555 أمس.

جني الأرباح واتفاق التجارة أبرز أسباب التراجع

وقال واصف إن اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بالإضافة إلى اقتراب توقيع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين هما أبرز أسباب تراجع أسعار الذهب بشكل كبير اليوم وأمس.

وتراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1551.60 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض. وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو حزيران، بصعوده نحو ستة بالمئة حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2 بالمئة أيضا مسجلا 968.49 دولار.