أسعار الذهب فى مصر الآن 24-12-2019 وصعود جديد لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر الآن 24– 12- 2019، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل المعدن الأصفر عيار 21 نحو 667 جنيها للجرام فى نهاية تعاملات السوق المحلية مقارنة ب 665 جنيها بداية التعاملات ، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد…

شهدت أسعار الذهب في مصر الآن 24– 12- 2019، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل المعدن الأصفر عيار 21 نحو 667 جنيها للجرام فى نهاية تعاملات السوق المحلية مقارنة ب 665 جنيها بداية التعاملات ، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«المال».

وشهد الملاذ الآمن ارتفاعًا عالميًا طوال تعاملات اليوم بمقدار نحو 0.92% في ثاني أيام تعاملات البورصة العالمية للذهب بما يعادل 5 جنيهات في السوق المحلية خلال التعاملات بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالسوق المحلية ساهم في صعود الملاذ الآمن محليا.

وعاد الدولار للتداول عند مستوى 16 جنيها مجددا أمام العملة المحلية فى نحو 11 بنكا حكوميا وخاصا، وذلك بعدما كان قد تراجع بشكل مفاجئ تحت هذا المستوى خلال الأسبوع الماضى وحتى أمس الاثنين.

وسجل سعر صرف الدولار 16 جنيها ببنوك “أبو ظبى الإسلامي”، و”المصرى الخليجى”، و”المصرف المتحد”، و”عوده مصر”، و”المشرق”، و”الكويت الوطنى، و”الاستثمار العربى”، و”الأهلى المتحد”، و”التنمية الصناعية”، و”تنمية الصادرات”.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 667 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 768 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ليسجل 567 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5340 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1499 دولارًا مقابل 1490صباحا.

الذهب يقترب من ارتفاع 16% ارتفاعا خلال 2019

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر يوم الثلاثاء، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين ، وفقا لرويترز.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بارتفاع 16 بالمئة لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 17 شهرا والذي أدى لاضطراب الأسواق المالية العالمية.