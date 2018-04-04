أسعار الذهب فى السوق المصرية 4 أبريل

المال- خاص
تنشر بوابة “المال” متوسط أسعار الذهب فى الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق 4 أبريل 2018 وهي كالتالي:
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|753.18 جنيه
|$42.92
|سعر الذهب عيار 22
|690.42 جنيه
|$39.34
|اسعار الذهب عيار 21
|659.05 جنيه
|$37.55
|اسعار الذهب عيار 18
|564.90 جنيه
|$32.19
|سعر الذهب عيار 14
|439.36 جنيه
|$25.03
|سعر الذهب عيار 12
|376.59 جنيه
|$21.46
|سعر الذهب عيار 9
|282.44 جنيه
|$16.09
|اسعار أوقية الذهب
|23,424 جنيه
|$1,335
|اسعار جنيه الذهب
|5,272 جنيه
|$300.42
|اسعار كيلو الذهب
|753,183 جنيه
|$42,916