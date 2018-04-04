اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب فى السوق المصرية 4 أبريل

المال- خاصتنشر بوابة "المال" متوسط أسعار الذهب فى الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق 4 أبريل 2018 وهي كالتالي:متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
9:36 ص, الأربعاء, 4 أبريل 18 9:36 ص, الأربعاء, 4 أبريل 18

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المال- خاص

تنشر بوابة “المال” متوسط أسعار الذهب فى الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق 4 أبريل 2018 وهي كالتالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24753.18 جنيه$42.92
سعر الذهب عيار 22690.42 جنيه$39.34
اسعار الذهب عيار 21659.05 جنيه$37.55
اسعار الذهب عيار 18564.90 جنيه$32.19
سعر الذهب عيار 14439.36 جنيه$25.03
سعر الذهب عيار 12376.59 جنيه$21.46
سعر الذهب عيار 9282.44 جنيه$16.09
اسعار أوقية الذهب23,424 جنيه$1,335
اسعار جنيه الذهب5,272 جنيه$300.42
اسعار كيلو الذهب753,183 جنيه$42,916

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