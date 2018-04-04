اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب فى السوق المصرية 4 أبريل

المال- خاصتنشر بوابة "المال" متوسط أسعار الذهب فى الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق 4 أبريل 2018 وهي كالتالي:متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى