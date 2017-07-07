أسعار الذهب.. عيار 21 يفقد 23 جنيهًا في أسبوع

عمر سالمفقَد الذهب فى السوق المحلية نحو 23 جنيهًا، خلال الأسبوع الحالي، حيث تراجع سعر عيار 21 من 637 جنيهًا للجرام، يوم السبت الماضى، إلى 614 جنيهًا للجرام بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.وﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الجمعة، انخفاضًا بنحو 3 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 614جنيهً

عمر سالم





فقَد الذهب فى السوق المحلية نحو 23 جنيهًا، خلال الأسبوع الحالي، حيث تراجع سعر عيار 21 من 637 جنيهًا للجرام، يوم السبت الماضى، إلى 614 جنيهًا للجرام بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.





وﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الجمعة، انخفاضًا بنحو 3 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 614جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 617 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، بنهاية اليوم.

ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 525 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 701 ﻣﻘﺎﺑﻞ 704 جنيهات للجرام، ﺃﻣﺲ.