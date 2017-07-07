أسعار الذهب.. عيار 21 يفقد 23 جنيهًا في أسبوع

عمر سالم
فقَد الذهب فى السوق المحلية نحو 23 جنيهًا، خلال الأسبوع الحالي، حيث تراجع سعر عيار 21 من 637 جنيهًا للجرام، يوم السبت الماضى، إلى 614 جنيهًا للجرام بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.
وﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الجمعة، انخفاضًا بنحو 3 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 614جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 617 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، بنهاية اليوم.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 525 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 701 ﻣﻘﺎﺑﻞ 704 جنيهات للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ”ﺍﻟﻤﺎﻝ”، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 4905 ﺟﻨﻴﻬﺎت، مقابل 4930 جنيهًا، أمس، وتراجعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1212 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1224 دولارًا أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.