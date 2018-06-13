أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 645 جنيهًا فى تعاملات الأربعاء

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات الأربعاء، نتيجة صعود طفيف في بورصة الذهب العالمية.



وفيما سجل عيار 21 نحو 645 جنيها للجرام مقابل 644 فى تعاملات الثلاثاء، حقق عيار 18، 553 جنيها، و عيار 24 نحو 737 جنيها مقابل 736.

وسجلت الأوقية 1297 دولارً، بدلاً من 1296 دولارا، كما سجل سعر الجنيه الذهب 5160 جنيها بدلا من 5152 فى تعاملات الثلاثاء.