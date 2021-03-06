أسعار الذهب عالميًّا تخسر 40 دولارًا للأسبوع الثالث

هبطت أسعار الذهب، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 2.3%، أو ما يعادل 40 دولارًا للأسبوع الثالث على التوالي لتنزل إلى أدنى مستوى لها منذ حوالى 9 أشهر، وجاء الهبوط بأسعار المعدِن النفيس متفقًا مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي أكد فيها أن انتعاش العوائد لا تؤثر سلبًا على النظام المالي، وكرَّر تعهده بالمحافظة على برامج التوسع النقدي وبقاء أسعار الفائدة متدنيًا.

وتراجعت أسعار الذهب بالمعاملات الفورية إلى 1701 دولار للأوقية، وبأسعار العقود الآجلة الأميركية إلى 1699 دولارًا بختام تعاملات نهاية الأسبوع.

أسعار الذهب هوت أمس لأدنى مستوى منذ 8 يونيو

ذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الذهب كانت قد هوت بمنتصف تعاملات أمس لأدنى مستوى منذ 8 يونيو عند 1686.40 دولار.

وأعلن جيروم باول أنه رغم زيادة العوائد لكنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتدخل لخفضها.

ويرى المحللون أن هبوط أسعار الذهب يرجع لارتفاع عوائد السندات والدولار وتزايد الآمال بانحسار الوباء بفضل لقاحات مكافحة كوفيد- 19.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا: من الواضح أن باول لم يتجه للتوسع النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق.

ويتوقع هالى أن تستمر انخفاضات أسعار المعدِن النفيس ليهوي إلى حوالي 1600 دولار للأوقية؛ لأن جميع المؤشرات تؤكد استمرار فورة السندات.

وارتفعت العوائد الأميركية لأجل 10 سنوات لتتجاوز 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر لتتراجع أسعار الذهب.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدِن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، ومع ذلك يمثل ملاذًا آمنًا وقت الأزمات.

وواصلت عائدات سندات الخزانة الأميركية الآخذة في الارتفاع، الضغطَ على المعدِن الأصفر الذي لا يدر عائدًا لتهبط أسعاره أكثر وأكثر.

وإذا كان الذهب يعد وسيلة تحوط لمواجهة التضخم، فإن ارتفاع عوائد الخزانة الأميركية في الفترة الأخيرة هدد وضعه كأداة للتحوط.

أسعار المعدن الأصفر تهبط بأكثر من 6% خلال فبراير

وتعرضت أسعار الذهب للهبوط بأكثر من 6% خلال شهر فبراير الماضى لتنزل إلى أقل من 1734 دولارًا للأوقية.

ويمثل هذا الانخفاض أكبر هبوط شهريّ منذ نوفمبر 2016 بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفضل توزيع لقاحات مكافحة كورونا.

وأدى تطبيق أكبر حملة تطعيم فى تاريخ الكون للقضاء على مرض كوفيد- 19 إلى تزايد التفاؤل بتحقيق انتعاش اقتصادى عالمى.

وساعد ارتفاع ثقة المحللين بتحقيق انتعاش اقتصادى عالمى على تقليص الطلب على المعدِن الأصفر كملاذ آمن أثناء الأزمات لتهبط أسعار الذهب.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر فى ثاني هبوط شهري على التوالي بفضل تزايد توقعات التعافى الاقتصادى العالمى وصعود عوائد السندات الأميركية.