أسعار الذهب عالميا تنهي التعاملات على ارتفاع مع استقرار الدولار

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أسعار الذهب أنهت تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع ، مع استقرار الدولار وانخفاض عوائد السندات.



وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنحو 0.20% أو 4.1 دولار إلى 1997.3 دولار للأوقية.



واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 103.91 نقطة.



في الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.164%.



وأبقى الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً.