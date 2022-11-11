أسعار الذهب صوب أفضل أسبوع منذ مارس بفضل آمال في رفع أقل لأسعار الفائدة

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من 8 أشهر، إذ عززت البيانات الأمريكية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1751.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش. لكن الأسعار ارتفعت 4.2 % خلال الأسبوع.

وهبطت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1752.80 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه يوم الخميس، لكنه يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمعدل أقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، فيما يشير إلى تباطؤ التضخم، مما رفع الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي إف.إكس “قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع تدعم تراجعا في وتيرة الرفع في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر والذي يمكن أن يؤدي إلى استئناف الاتجاه النزولي للدولار، مما يتيح فرصة للذهب لتحقيق انتعاش معتدل”.

يعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 21.59 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1034.31 دولار للأوقية، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2021. وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 1954.29 دولار.