أسعار الذهب تواصل نزيف الخسائر وتهبط الإثنين

سجلت أسعار الذهب هبوطا واضحا خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، حيث تراجع المعدن الأصفر دون مستوى 1,750 دولار، في أعقاب تعرضه لأسوأ خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع بنهاية جلسة تداولات الجمعة الماضية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.30% لتصل إلى 1,746.28 دولار للأوقية، بعدما انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، وهي أسوأ خسائر أسبوعية تكبدتها عقود الذهب الفورية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، على الرغم من تسجيل العقد أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس خلال الأسبوع الماضي.

ومن جانبها، فقد تراجعت كذلك أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم فبراير بواقع 0.41% لتسجل 1,761.70 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت وفضلا عن الذهب، انخفضت أسعار عقود الفضة الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.83% إلى 21.02 دولار للأوقية، كما تراجعت أسعار البلاتينيوم بنحو 0.65% مسجلة 973.85 دولار للأوقية، وكذلك انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 0.75% إلى 1,924.68 دولار للأوقية.

استمر الذهب بالتعرض لضغوط هبوطية قوية اليوم من جراء صعود الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية – بنسبة 0.45% مسجلا 107.41 نقطة.

ويؤدي عادة ارتفاع الدولار إلى خفض جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين حاملي العملات الأخرى خلاف العملة الخضراء، حيث تزيد تكلفة حيازته تزامنا مع صعود الدولار.

ويأتي هذا في ظل ترقب المستثمرين إشارات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يوم الأربعاء القادم.