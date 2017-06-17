بورصة وشركات

أسعار الذهب تهبط 3% بعد رفع الفائدة الأمريكية

خالد بدر الدينهبطت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بأكثر من 3 % خلال الـ 11 يومًا الماضية، لتنخفض إلى 1254 دولار للأوقية، بعد موجة البيع التي أحدثها رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضى، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار مما جعل المعدن الأصفر أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى.وذكرت وكال
17 يونيو، 2017 17 يونيو، 2017

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خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بأكثر من 3 % خلال الـ 11 يومًا الماضية، لتنخفض إلى 1254 دولار للأوقية، بعد موجة البيع التي أحدثها رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضى، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار مما جعل المعدن الأصفر أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعت خلال الأسبوع الماضى، فى ثاني خسارة أسبوعية بعد المستوى المرتفع الذى سجله فى يوم 6 يونيو الجارى، عندما قفز إلى 1295.97 دولار للأوقية.

كان المستثمرون يترقبون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي بخصوص رفع سعر الفائدة والذى رفعه 0.25 % ليسجل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

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