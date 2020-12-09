أسعار الذهب تهبط 2% لقرب انتعاش اقتصادي بفضل لقاحات فيروس كورونا

هبطت أسعار الذهب إلى 1827.26 دولار للأوقية ببداية التعاملات بالمقارنة بعد ارتفاعه أمس إلى 1875.07 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوياتها منذ 23 نوفمبر

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2 % خلال تعاملات يوم الأربعاء لينزل إلى 1839 دولار للأوقية فى المعاملات الفورية و إلى 1842 دولار للأوقية فى المعاملات الآجلة فى بورصة كوميكس الأمريكية وسط تعزيز الآمال بخصوص تحقيق تعاف اقتصادي مرن والقضاء على وباء فيروس كورونا المميت الذى أصاب أكثر من 68.6 مليون حالة حتى الآن فى العالم بفضل إحراز مزيد من التقدم فى توفير عدة لقاحات من شركات أدوية عالمية مختلفة لعلاج مرض كوفيد-19.

وهبطت أسعار الذهب إلى 1827.26 دولار للأوقية ببداية التعاملات بالمقارنة مع 1875.07 دولار للأوقية أمس لأعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار المعدن الأصفر هبطت يوم الأربعاء مع صعود أسعار الدولار لتزايد الآمال بمزيد من التحفيز المالي.

وقال جيفري سيكا، مؤسس سيركل سكويرد للاستثمارات البديلة إن هناك تفاؤل لانحسار بعض الفوضى من وباء كورونا والبدء بتوزيع اللقاح.

ووافقت كندا اليوم على لقاح كوفيد-19 الذي ابتكرته شركتا فايزر وبيونتك، بعد يوم من تنفيذ بريطانيا برنامج تطعيم عام.

وتعد بريطانيا أول دولة غربية تبدأ استخدام لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية بأمل علاج مواطنيها من فيروس كورونا.

أسعار الذهب مازالت مرتفعة أكثر من 20 % منذ بداية العام للآن

ولكن أسعار الذهب الذي يُعد أداة تحوط في مواجهة التضخم، مازالت مرتفعة أكثر من 20 % منذ بداية العام للآن.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 ديسمبر عن ذروة أسبوعين مدعومة بالآمال في مزيد من برامج التحفيز المالي الأمريكى.

وانخفضت أيضا بفضل لقاحات ضد فيروس كورونا ليتجه المستثمرون لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

وارتفعت أسعار الأسهم العالمية اليوم الأربعاء لإعلان بريطانيا بدء حملة تطعيم لمواطنيها ضد فيروس كورونا الذى أصاب 1.7 مليون بريطانى. تراجع اسعار الذهب

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون للأدوية الأمريكية أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي بشأن سياسات التحفيز المالى المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم.

ويسعى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار لتنفيذ برنامج التحفيز المالى.

واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة الماضى غير أن مكاسب أسعار الذهب جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطنيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح مرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.