أسعار الذهب تهبط 10% منذ منتصف مايو

خالد بدر الدينهبطت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى بحوالى 1% ليصل إجمالى خسائره منذ منتصف مايو الماضى لأكثر من 10 % حتى الآن لينزل إلى حوالى 1231.37 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو الماضى .وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب هبطت لأدنى مستوياتها منذ عام خلال تعاملات اليوم

خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى بحوالى 1% ليصل إجمالى خسائره منذ منتصف مايو الماضى لأكثر من 10 % حتى الآن لينزل إلى حوالى 1231.37 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو الماضى .

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب هبطت لأدنى مستوياتها منذ عام خلال تعاملات اليوم فى الوقت الذى ارتفع فيه الدولار بعد أن عززت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر التي تقول إن البنك المركزي الأمريكي يمضى على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت فى التعاملات الفورية يوم الأربعاء إلى 1224.16 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوياتها منذ حوالى عام، كما تراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس المقبل لتنخفض إلى أقل من 1224.30 دولار للأوقية.

وساعد على هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى ارتفاع الدولار على نطاق واسع ليسجل أعلى مستوى منذ 6 شهور مقابل الين بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى عن توقعات متفائلة للاقتصاد وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزى العملات الأخرى وهو ما يقلص الإقبال عليه فتنخفض أسعاره.

وأنهى البلاتين الأسبوع دون تغيير يذكر ليستقر عند 827 دولارا للأوقية ولكن الفضة تعرضت لخسائر 2% خلال الأسبوع الماضى، بينما البالاديوم هبط إلى 894.00 دولارا للأوقية بانخفاض قدره 5% تقريبا.