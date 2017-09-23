أسعار الذهب تهبط 1.5% في أسبوع بسبب كوريا الشمالية

خالد بدر الدين:هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% خلال الأسبوع الماضى، لتنخفض إلى 1295.71 دولار للأوقية في المعاملات الفورية فى أكبر تراجع منذ أوائل يوليو الماضى، برغم ارتفاعه أمس الجمعة، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وذكرت وكالة روي

خالد بدر الدين:

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% خلال الأسبوع الماضى، لتنخفض إلى 1295.71 دولار للأوقية في المعاملات الفورية فى أكبر تراجع منذ أوائل يوليو الماضى، برغم ارتفاعه أمس الجمعة، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة رويترز أن حكومة بيونجيانج الكورية الشمالية اختبرت فى نهاية الأسبوع قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير كوريا الشمالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بحوالى 2.70 دولار أو ما يعادل 0.21 في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر القادم، لتتجاوز 1297.50 دولار للأوقية.

وتباين أداء بعض المعادن النفيسة الأخرى ومنها الفضة التى لم تتعرض لتغير يذكر وظلت عند 16.95 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.86% لينزل إلى 927.50 دولارا للأوقية، غير أنهما يتجهان نحو ثاني تراجع أسبوعي فى حين ارتفع البلاديوم 1.08% ليزداد إلى 920.33 دولار للأوقية, ولكنه يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.