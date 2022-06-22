أسعار الذهب تهبط في الإمارات الأربعاء.. وعيار 21 يلامس 189 درهما

شهدت أسعار الذهب تراجعا في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى الإمارات تتراجع إلى 215.49 درهم

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 فى الإمارات 215.49 درهم ( 58.67 دولار) نزولا من مستوى 216.48 درهم الذى بلغته فى اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب، عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 188.56 درهم ( 51.34 دولار) من مستوى 189.42 الذى سجلته فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية تهبط إلى 161.62 درهم

وهبطت أسعار الذهب، عيار 18 في الأسواق الإماراتية إلى 161.62 درهم ( 44.00 دولار) من 162.36 درهم فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار كيلو الذهب، في أسواق الإمارات 215,490 درهم (58,669 دولار).

أسعار الذهب العالمية تتراجع

وشهدت أسعار الذهب، تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار، على الرغم من استمرار تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى ، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خطط سياستهم النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.41 دولار للأوقية ، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وهبطت أسعار الذهب، في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1827.40 دولار.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين ، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتراجع سعر الذهب بشكل طفيف أمس الثلاثاء مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1833.40 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1836.30 دولار.