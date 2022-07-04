أسعار الذهب تهبط في أسواق السعودية الإثنين.. وعيار 21 يلامس 191 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 218.06 ريال (58.10 دولار) نزولا من 218.90 ريال فى اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 190.81 ريال (50.84 دولار) بعدما سجلت 191.54 ريال فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية 163.55 ريال (43.58 دولار) هبوطا من 164.18 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليحوم بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار، إذ أثر احتمال رفع أسعار الفائدة العالمية مع زيادة ضغط الأسعار وارتفاع الدولارعلى جاذبية المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.60 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1783.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1807.50 دولار.

واستقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن الذي لامسه في الماضي، وتراجع الذهب يجعله مكلفا لمن يملكون عملات أخرى.

وارتفع الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا مع انخفاض الدولار، وتقدمت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 1812.15 دولار، بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح اليوم الإثنين فى التعاملات الآسيوية.