أسعار الذهب تهبط فى سوريا الإثنين.. وعيار 24 يلامس 60 دولارا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 149,750 ليرة ( 59.60 دولار) نزولا من 151,329 ليرة الذى بلغه أمس.

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا يهبط إلى 131,034 ليرة

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 131,034 ليرة ( 52.15 دولار) من مستوى 132,416 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 يتراجع فى سوريا إلى 112,314 ليرة

وهبط متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا إلى 112,314 ليرة ( 44.70 دولار) من 113,498 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 149,750,022 ليرة ( 59,601 دولار) خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب تستقر في سوريا أمس

واستقرت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات أمس الأحد وسط تسجيل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية عالميًا.

والأسواق العالمية، عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 أمس في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 151.329 ألف ليرة (60.23 دولار)، وفقًا لموقع “gold-price-today” المختص بأسعار الذهب.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا أمس، نحو 132.416 ألف ليرة (52.70 دولار).

كما بقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 أمس في سوريا، عند مستوى 113.498 ألف ليرة (45.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات أمس في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 88.276 ألف ليرة (35.14 دولار).