أسعار الذهب تهبط إلى 1218 دولارًا للأوقية فى يوليو

أطول موجة خسائر للشهر الرابع منذ 2013خالد بدر الدينهبطت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية فى بورصة لندن اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر يوليو الحالى بأكثر من 0.3 % لتنزل إلى حوالى 1218 دولارا للأوقية ليتجه لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالى فى أطول موجة انخفاض منذ عام 2013.وذكرت و

أطول موجة خسائر للشهر الرابع منذ 2013

خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية فى بورصة لندن اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر يوليو الحالى بأكثر من 0.3 % لتنزل إلى حوالى 1218 دولارا للأوقية ليتجه لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالى فى أطول موجة انخفاض منذ عام 2013.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة تراجعت أيضا بحوالى 0.4% لتنخفض إلى 1216.80 دولار للأوقية ليتحول أيضا لتكبد خسائر للشهر الرابع مع استمرار تأثير ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الفائدة، مما يدفع المضاربين للاحتفاظ بمستوى قياسى.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات بعد صعوده لثلاثة أشهر مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي لإعادة تأكيد توقعات الرفع التدريجي لسعر الفائدة في ختام اجتماع ينتهي غدا الأربعاء بعد أن رفع الفائدة القياسية مرتين هذا العام ولمح إلى زيادتين أخريين بنهاية السنة.

وهبطت أيضا أسعار بعض المعادن النفيسة ومنها الفضة بانخفاض 0.4% فى المعاملات الفورية إلى 15.42 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم بنفس النسبة ليتراجع إلى 925.20 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % ليصل إلى 823.55 دولار.