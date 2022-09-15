أسعار الذهب تنخفض في العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 69 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 79,264 دينار ( 54.33 دولار) نزولا من 79,624 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 69,358 دينار (47.54 دولار) مقارنة مع 69,673 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 59,449 دينار (40.75 دولار) مقارنة مع 59,719 دينار فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع ، بفعل قوة الدولار والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المرتفع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1688.49 دولارًا للأوقية ، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 21 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1698.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ولم يكن بعيدًا عن ذروة عقدين التي سجلها الأسبوع الماضي ، إذ عززت بيانات التضخم الأكثر ارتفاعا من المتوقع الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد أكثر إحكاما للسياسة النقدية.