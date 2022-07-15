أسعار الذهب تنخفض في العراق الجمعة.. وعيار 21 يلامس 70 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 79,968 دينار (54.77 دولار) نزولًا من مستوى 80,285 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 69,973 دينار (47.92 دولار) هبوطًا من مستوى 70,251 دينار الذي بلغه في اليوم السابق.

وسجلت أسعار كيلو الذهب 79,967,501 دينار (54,768 دولار).

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، ليظل في طريقه نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثّر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حادّ لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوَّم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدِن النفيس بأكثر من 2%، أمس.