أسعار الذهب تنخفض في العراق الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 74 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 84,678 دينار (57.92 دولار) نزولا من مستوى 84,860 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 74,095 دينار ( 50.68 دولار) هبوطا من مستوى 63,646 دينار الذي بلغه في اليوم السابق.

وسجلت أسعار كيلو الذهب 84,678,026 دينار (57,920 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء في تعاملات محدودة بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.4 % إلى 1807.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأمريكية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.