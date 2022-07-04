أسعار الذهب تنخفض في العراق الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 74 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 84,850 دينار (58.05 دولار) نزولا من مستوى 85,107 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 74,246 دينار (50.79 دولار) هبوطا من مستوى 74,471 دينار الذي بلغه في اليوم السابق.

وسجلت أسعار كيلو الذهب 84,850,343 دينار (58,045 دولار).

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليحوم بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار، إذ أثر احتمال رفع أسعار الفائدة العالمية مع زيادة ضغط الأسعار وارتفاع الدولار على جاذبية المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1806.60 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1783.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1807.50 دولار.

واستقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن الذي لامسه في الماضي، وتراجع الذهب يجعله مكلفا لمن يملكون عملات أخرى.

وارتفع الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا مع انخفاض الدولار، وتقدمت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 1812.15 دولار بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح اليوم الإثنين في التعاملات الآسيوية.